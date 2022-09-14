Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ankara istikametinden Karabük'e giden K.Ö. yönetimindeki otomobil, Çay köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ve yanındaki E.Ö., B.B.Ö., E.Ö. ve F.B.Ö. yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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