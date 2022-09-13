Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana'nın Feke ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje ele geçirildi.
Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen K.K, M.Ç, S.Ç. ve Y.E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje, 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç. serbest bırakıldı, K.K, S.Ç. ve Y.E.A adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Adana Tarihi Eser
Son Haberler
- 22:51
- 22:45
- 22:40
- 22:30
- 22:34
Sıradaki Haber
Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz