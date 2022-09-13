Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
[Fotograf: AA]
Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası 80 yaşındaki Asım Safitürk vefat etti.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
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