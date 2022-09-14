İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'daki alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sarıyer'de 11 Eylül'de alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönen olayda 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmıştı.