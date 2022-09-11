Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

"Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor"

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.