Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 21:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cep telefonunu tavada yaktı, çıkan yangını itfaiye söndürdü
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, tavada cep telefonunu yakarak evde yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Ümraniye'de, iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve tek başına yaşayan 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, kendini 4 katlı binanın zemin katındaki dairesine kilitledi.
Tavada cep telefonunu yakmaya çalışan Taşçı, yangına sebep oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giremeyen itfaiye ekipleri, yangını mutfak penceresinden söndürerek kontrol altına aldı.
Dairenin kapısını görevlilere açmayan Taşçı, uzun süre ikna edilemedi. Kapısı kırılarak evinden çıkarılan Taşçı, hastaneye kaldırıldı.
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