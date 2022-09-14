Gece saatlerinde Ula'ya bağlı Gökova Mahallesi'nde yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer ve 400 yangın söndürme işçisiyle karadan; 8 helikopter ve 5 uçakla da havadan müdahale edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 31 arazöz ve 19 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor. Bölgedeki son gelişmeleri @trthaber muhabiri Mikail Zeybek aktardı.https://t.co/hIOacP8Zfx pic.twitter.com/xzCsUdth5t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2022

"Şu an için tahliye söz konusu değil"

Çalışmaları yerinde izleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Yangına çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil" dedi.

Kontrol altına alındı

Muğla Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" sözleri yer aldı.