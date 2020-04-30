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Muğla'da mutfak tüpünün patlama anı kamerada
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak tüpü patladı. Patlama anı kameraya yansıdı.
Halil Bey Bulvarı'ndaki bir apartmanın altıncı katından dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin alevlere müdahale ettiği sırada patlayan mutfak tüpü korkuttu.
Polis olay yerinde tedbir aldı, 112 Acil Servis ekibi hazır bekletildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: yangın Mutfak tüpü Muğla MilasSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:59
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