İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanlarına taksicilerden de destek geldiğini duyurdu.

Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, 12 bin 500 sefer ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını açıkladı.