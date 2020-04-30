Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da sağlık çalışanlarına taksicilerden destek
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanlarına taksicilerden de destek geldiğini duyurdu.
Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, 12 bin 500 sefer ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını açıkladı.
Sağlık çalışanlarımıza #Taksici'lerden büyük destek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2020
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300,
İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak pic.twitter.com/2G4mCUuEUE
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