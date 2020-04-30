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Muğla 4,3 ile sallandı
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin saat 13.09'da Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.
Etiketler: son dakika Muğla deprem AFADSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:46
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