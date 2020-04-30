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Jandarmaya el sallayan çocuklara hediye
Antalya Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında onlara el sallayan çocuklara hediye verdi.
Antalya Jandarma İl Komutanlığı tarafından Kemer Tekirova'da gerçekleştirilen devriye sırasında, çocuklar jandarma aracını görüp el salladı. Jandarma ekipleri de onlara hediye verdi.
Görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından "Mutluluğunuz mutluluğumuzdur" sözleriyle paylaşıldı.
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