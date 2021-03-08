Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapılarla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, denetim faaliyetlerinin, salgına karşı gerekli tedbirler alınarak etkin ve sürekli şekilde yapıldığı söyledi.

Muğla'da 2019-2020 döneminde yaklaşık 202 bin yapı kayıt belgesi alındığını belirten Özdil, "Bu yapı kayıt belgelerinin 3 bin 459'u mevzuata uygun olmadığından iptal edildi. Diğer yapı kayıt belgeleriyle ilgili incelemeler devam ediyor" dedi.

İzinsiz ve ruhsatsız yapılarla mücadele

Ömür Özdil, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında izinsiz ve ruhsatsız yapılarla ilgili hukuki sürecin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Ödenek, iş gücü ve araçların yetersizliği nedeniyle yapılamayan yıkımların, belediyelerle koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Özdil, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 2019- 2020 yıllarında Bodrum'da 454, Menteşe'de 33, Marmaris'te 25, Datça'da 11, Milas'ta 40, Ortaca'da 50 olmak üzere toplamda 619 yıkım gerçekleştirildi. 2021'de il genelinde 231 parsel içerisinde bulunan yapıların yıkımı için işlemleri sürüyor. Marmaris'te 21, Fethiye'de 5, Datça'da 11 parsel içerisinde bulunan yapılar yıkılmış ve bazılarının da yıkım işlemleri devam ediyor."

Salgının kamu hizmetini engellemesine izin verilmedi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özdil, COVID-19 salgını döneminde kamu hizmetlerinde zafiyete yol açmamak ve kurum personelini korumak adına gerekli tedbirler alınarak steril çalışma ve hizmet alma şartları sağlandığını söyledi.

Yıkımlarda, müdürlük görevlilerinin yanı sıra belediye ve yıkım ekiplerinin hijyen, sosyal mesafe ve diğer kurallara uymasına özen gösterildiğini belirten Özdil, "Denetimlerde de ekipler, işletmelerin de salgın tedbirlerine uyması için uyarılarda bulundu. Maske ve eldivenlerin toplanması, sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıkların diğer atıklar ile karıştırılmamaları ve tıbbi atık olarak imhası için kurumlara rehberlik edildi" dedi.