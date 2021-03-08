Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te fabrika yangını: 17 işçi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te bir kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında fabrikada bulunan 17 işçi dumandan etkilendi.
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasının fırın bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın esnasında fabrikada bulunan 17 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahaleleri yapılan işçilere oksijen takviyesi yapıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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