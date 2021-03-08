İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadelede normalleşme döneminin başladığı, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviyelere göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 25 bin 439 kişiye idari işlem yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.