Salih Karadağ idaresindeki yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Çoban Deresi yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, içerisinde 32 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.