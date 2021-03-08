Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü küle döndü
Şanlıurfa'da içinde 32 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yolcular araçtan indirilirken alevler otobüsün tamamını sardı.
Salih Karadağ idaresindeki yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Çoban Deresi yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, içerisinde 32 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
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