Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi
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Erzurum'da elverişsiz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kuruluşlardaki engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve cadde ile sokakları beyaza bürüyen kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Bir gün izin verildi
Erzurum Valiliği de hava şartları nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Etiketler: Kar Yağışı
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