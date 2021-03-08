Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve cadde ile sokakları beyaza bürüyen kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bir gün izin verildi

Erzurum Valiliği de hava şartları nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.