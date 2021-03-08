Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Hakkari ve Muş'ta 5, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.