MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknolojinin inanılmaz hızla ilerlediği günümüzde, teknolojiden yararlanan vatandaşların zamandan tasarruf ettiğini, bilgiye, hizmete ve ürüne kolaylıkla ulaşabildiğini söyledi.

Ancak bu baş döndürücü ilerlemenin, hemen hemen her alanda mağduriyetler ve şikayetleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Öztürk, "Bilindiği üzere yakın zamanda, MHP'nin kanun teklifi ve güçlü desteğiyle, aynı kapsamdaki sosyal medya kuruluşları için çıkarılan çok önemli bir kanunla bu kuruluşlara dair önemli değişiklikler ve sorumluluklar hayata geçirilmiştir. Uzun zamandır internet ortamında yaşanan bir başka mağduriyet konusu da kayıt dışı faaliyette bulunan sözde haber siteleridir. Sayfalarında künyesi bile bulunmayan, bulunsa dahi gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Bu siteler potansiyel sorunların da habercisi"

Öztürk, gerçek anlamda faaliyet gösteren, devlete vergisini ödeyen kurumsal haber sitelerinden veya haber ajanslarından hiçbir telif ödemeden haberleri kopyalayıp kendi kayıt dışı haber sitelerinde yayınlayarak faaliyetlerini yürüten bu sitelerin potansiyel sorunların da habercisi olduğunu aktardı.

Sahte diyebilecekleri bu haber sitelerinin, hedef kitlelerindeki vatandaşları, siyasetçileri, girişimcileri gerçek dışı haberlerle ve "itibar suikastlarıyla" mağdur edebildiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Müdahaleli anketlerle de mevcut ve potansiyel siyasetçilere yönelik algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Benzeri örneklerin yanı sıra, terör örgütlerinin de rahatlıkla propaganda alanı oluşturabildikleri internet haberciliğinin yasal bir zemine oturtulması ivedi ve elzemdir. Nitekim bu düzenleme sayesinde herkes 'çamur at, izi kalsın' saçmalığından korunacaktır. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu önemli konuyla ilgili yasal düzenlemenin sonuna geliyoruz. Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerinin yarattığı mağduriyet son bulacaktır."