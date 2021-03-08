Kış mevsiminde Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Mardin'de ise yeterince yağışın meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu.

Kuraklığın etkili olduğu Mardin'de besiciler, hayvanlarına meralarda ot bulmakta güçlük çekiyor.

"Süt verimini de etkiledi"

Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, Mardin'in son 20 yılın en kurak dönemini yaşandığını söyledi.

Kuraklığın besicileri ve çiftçileri etkilediğini söyleyen Açan, "Son 3-4 aydır özellikle Mardin ilimizde çetin bir kuraklık yaşanmaktadır. Son 20 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Kuraklık, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi, besicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Çünkü biz köyleri dolaşıyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Şu anda besicilikle uğraşan çiftçilerimizin süt ve süt mamulleri satan çiftçilerimiz sadece yani koyunların yavrularına sağlayabilecek kadar süt verimi elde ediyorlar. Çünkü süt verimi şu anda bu kuraklıktan dolayı çok çok düşmüştür. Bu da çiftçilerimizi, besicilerimizi olumsuz bir şekilde etkilemektedir" dedi.

"Hayvanlarımıza ot bulamıyoruz"

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Çağlar Mahallesi'ndeki çoban Çekdar Taş, hayvanları için merada ot bulamadıklarını söyledi.

Taş, "Bu sene yağmur olmadığı için ot bulamıyoruz. Hayvanlarımız aç kalıyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ot olmadığı için hayvanlar iyi beslenemiyor. Önceki yıllarda yağmur daha fazla yağıyordu. Bu yıl ise hiç yok denilecek kadar" diye konuştu.

"Yavrularını besleyecek süt yok"

Kuralığın hayvanların beslenmesine de olumsuz etki oluşturduğunu söyleyen çoban Rıdvan Çokan ise koyun ve keçilerin yavrularını besleyecek sütlerinin olmadığını aktardı. Çokan, geçen yıl çiftini 1600 liraya sattıkları kuzuların fiyatının bu yıl 1200 liraya kadar gerilediğini söyledi.



