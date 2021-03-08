Her hafta sonu, tarihi Büyük Saat Kulesi çevresinde sokak aralarına kurulan ocaklarda kebapçılar, bir asırdır günlük kesim ciğerleri müşterilerinin damak zevkine sunuyor.

Ancak koronavirüs nedeniyle kasım ayında alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlarda masada servisin kaldırılmasıyla Adanalılar, sağlıkları için bu geleneğe bir süre ara vermek zorunda kaldı.



Ciğer kebabıyla kahvaltı yapmaya hasret kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla hafta sonu sabahı soluğu ciğercilerde aldı. Ciğercilere akın eden vatandaşlar, aylar sonra ciğer kebabı ile kahvaltı yapmanın tadını çıkardı.

“Hasretimiz bitti”

Kısıtlama öncesinde haftanın 2- 3 günü ciğer kebabı ile kahvaltı yaptığını anlatan Erdinç Bideratan, "Özlenen hasretimiz bitti. Allah'a şükürler olsun kahvaltımızı ciğerle, kuşbaşı ile yapmaya devam edeceğiz. Uzun bir süre evlerde kaldık. Hayırlısı diyelim, inşallah iyi olur" dedi.

Kısıtlamaların kalmasını değerlendirmek ve ciğer kebabı yemek için Kayseri'den geldiğini anlatan Murat Aydın ise “Kayseri'den 350 kilometre yol yaparak, ciğer yemek için geldim. Geldiğimize değdi. Daha önce Adana'da ciğer kebabıyla kahvaltı yapmamıştım. İlk defa ciğer ile kahvaltı yaptım, mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Adana'ya bir daha geldiğimde uğrayacağım ilk adreslerden biri."



