Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın
İstanbul Üsküdar'daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Üsküdar'da bulunan hastanenin bir binasında elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hastalar başka bir binaya nakledildi.
Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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