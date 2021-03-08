Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 03:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kavga ettiği kardeşini pompalı tüfekle vurdu
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavganın ardından A.Ç, evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç'yi vurdu.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, 2 kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavganın ardından A.Ç, evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç'ye sokak ortasında ateş etti. Abisinin açtığı ateşle bacağından vurulan A.Ç, olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli A.Ç, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kardeşi A.Ç'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz