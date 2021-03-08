Türkiye yeni haftaya mevsim normalleri üstünde sıcaklıklarla başlayacak. Hafta içinde zaman zaman yağış geçişleri görülecek.

Sıcaklıklar, Perşembe günü yeni yağışlı sistemle beraber mevsim normalleri civarına tekrar inecek.

Doğu Anadolu'da ise kar yağışı devam edecek. Bölgede yaşayanların çığ riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

Perşembe günü yeni bir yağışlı hava dalgası ülkeye girecek, sıcaklıklar düşecek.

İstanbul'da sıcaklıklar 9-14 derece arasında değişecek

İstanbul yeni haftada sadece perşembe günü yağışlı olacak. Diğer günler ise parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklıklar hafta boyunca gündüz 9 ila 14 derece arasında değişecek.

Ankara'da Perşembe hariç yağış yok

Önümüzdeki hafta Başkent'te de Perşembe hariç yağış yok. Hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar 10 ila 15 derece arasında değişecek.

İzmir'de sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek

İzmir de Perşembe yağmurlu olacak. Diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar yükselecek.