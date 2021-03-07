Kaleardı Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki 5 eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına ilişkin bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Mahallemizdeki bir fırında çıkan yangın ne yazık ki etrafındaki 5-6 evimize daha sıçradı. Tek kattan oluşan evlerimizde ne yazık ki yangın oldu şu anda. Fırın kül oldu ama diğer evlerimizin bazılarının çatılarında problem var" dedi.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Otomobiller de zarar gördü

Yangının başlamasıyla birlikte yanan evlerin önünde duran otomobil de alev aldı. LPG’li olan otomobilin patlamaması için araç sahibi aracı yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Otomobilin sahibi, "Baktım araç yanıyor hemen kenara çektim. Evden halıyı aldım halıyla bastım söndürdüm. Sonra suyla söndürdüm. Aracın olay yerinde patlamaması için uzaklaştırdım" siye konuştu.

Yangında can kaybı yaşanmazken 6 ev kullanılmaz hale geldi.