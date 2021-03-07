İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolun trafiğe kapatılacağı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek."

Alternatif güzergahlar

Alternatif güzergahların ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Sıraselviler Caddesi olarak belirlendiği açıklandı.