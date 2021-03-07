Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç bir tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında 42 V 4283 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Tır sürücüsü hafif yaralandı
Ekipler, araçta sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ise hafif yaralandığını açıkladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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