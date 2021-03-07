2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildi.

Bu kapsamda çocuklara ulaşmak isteyen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Edirne İl Müdürlüğü, minik AFAD gönüllüleriyle klip çekme fikrini hayata geçirdi.

“Elim küçük olsa da cesaretim çok büyük”

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal’ın senaryosuna katkıda bulunduğu klip için, öğretmen Nezahat Satıcı’nın “Elim küçük olsa da kalbim küçük olsa da cesaretim çok büyük, ufkum büyüktür benim. Yağmur, yangın, depremde AFAD her zaman her yerde” dizelerinin yer aldığı şiir müzik öğretmenleri Deniz Eğmen ve Tufan Kolpar tarafından bestelendi.

Klibe büyük ilgi

Klip için minik AFAD gönüllüleri, İl Müdürü Altındal, kurum çalışanları ve AFAD’ın kurtarma köpeği Cancan bir araya gelerek kamera karşısına geçti.

AFAD’ı çocuklarla tanıştırmayı hedefleyen klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.