Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 18:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Batman yolunda meydana geldi.
Hasuni Mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki kamyonete çarptı.
Kazada Sercan Öztürk ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi hayatı kaybetti. Kamyonetteki Ömer Zing, Ali Zing ve Diyar Zing yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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