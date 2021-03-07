Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından dün gece, 5 yaşındaki kızının önünde darp edilen E.M, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yaptı.

"Yanımda olan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmam için de onun en ağır şekilde cezalanması lazım."

Şüpheli İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istemişti. Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan Zarap ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Zarap, eski eşini darbetmişti. E.M, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı

Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap'ın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.