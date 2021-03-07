Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta vaka sayılarında artış yaşanıyor.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeni kararlar alındı.

Niksar ilçesine bağlı Çay ve Terzioğlu köylerinde bugünden itibaren 7 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Niksar ilçesinde 5 köy karantinada

Niksar içesinde iki köyün karantinaya alınması ile birlikte karantinaya alınan köy sayısı il genelinde 5'e yükseldi. Ayrıca 3 mahalle ve 2 beldede karantina uygulaması devam ediyor.