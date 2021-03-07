Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 17:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği 2 köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta vaka sayılarında artış yaşanıyor.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeni kararlar alındı.
Niksar ilçesine bağlı Çay ve Terzioğlu köylerinde bugünden itibaren 7 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Niksar ilçesinde 5 köy karantinada
Niksar içesinde iki köyün karantinaya alınması ile birlikte karantinaya alınan köy sayısı il genelinde 5'e yükseldi. Ayrıca 3 mahalle ve 2 beldede karantina uygulaması devam ediyor.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Sağlık Bakanlığı
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