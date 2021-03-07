Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı'nda, iç ve dış hatlar bölümünde güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı.
Risk grubunda yer alan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı.
Pasaport bankolarında yaşanan yoğunluk uzun sıraların oluşmasına neden oldu.
Pasaport kontrol noktası önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlenirken, THY'nin tarifeli Guangzhou seferi için havalimanına gelen Çinli yolcular ise özel kıyafet giyerek koronavirüse karşı önlem aldı.
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