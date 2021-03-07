Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla yağan kar etkisini artırdı.
Sabah saatlerinde başlayan kar, Bolu Dağı'nın Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.
Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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