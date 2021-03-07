Jandarma ekipleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 9 kişinin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.