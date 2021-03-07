Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da tefeci operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Hatay’da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 9 kişinin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.
Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
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