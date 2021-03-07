İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kuruldu.

25 Ocak'tan beri faaliyette olan merkezde, 81 ilde elektronik kelepçe takılan mahkumlar anlık olarak takip ediliyor.

Eğer fail, mağdur kadına yaklaşırsa önce telefonla uyarı yapılıyor. Uyarı dikkate alınmazsa kolluk kuvvetlerine haber veriliyor.

"Eş zamanlı olarak ekip gönderiliyor"

Asayiş Daire Başkanlığı Aileiçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, "Eş zamanlı olarak hem hükümlüye hem de mağdura yönelik ekip gönderiliyor. Mağduru koruma altına alıp, yükümlünün de gerekli işlemler yapılmak üzere alınması sağlanıyor" dedi.

Bin kapasiteye kadar hizmet veren merkezde şu anda 79 elektronik takip kararı izleniyor.

Takip cihazının çıkarma ve sökmeye karşı duyarlı olduğunu söyleyen Özdemir, "Çıkarmaya yönelik bir teşebbüs olursa izleme personelimizin ekranına sabotaj olduğuna yönelik ikaz oluyor" diye konuştu.

2020'de kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı



Alınan tedbirler sayesinde kadına yönelik şiddet olaylarında azalma kaydediliyor.

2020 yılında kadın cinayetlerinin oranı yüzde 21 oranında düştü.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Fatih Aslan