Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumarhaneye dönüştürülen evdeki 30 kişiye para cezası
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, bir apartman dairesi içinde kumar oynayan 30 kişiye, COVID-19 tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu yere baskın yapıldı.
Ekipler, içerideki 30 kişiye COVID-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası uyguladı.
Kumar oynatılan daire zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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