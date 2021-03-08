Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesinde İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine Güvendik Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki mahallede yapılan aramalarda bir eve saklanmış Afganistan uyruklu 1'i kadın 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Uzun süredir yolda oldukları tahmin edilen, aç ve yorgun olan göçmenlere jandarma ekipleri, su ve yiyecek ikramında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri yapılan düzensiz göçmenler Van İl göç idaresine gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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