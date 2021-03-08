Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine Güvendik Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki mahallede yapılan aramalarda bir eve saklanmış Afganistan uyruklu 1'i kadın 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzun süredir yolda oldukları tahmin edilen, aç ve yorgun olan göçmenlere jandarma ekipleri, su ve yiyecek ikramında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri yapılan düzensiz göçmenler Van İl göç idaresine gönderildi.