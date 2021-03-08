Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline "mahrem imamlık" yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen jandarma ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenledikleri eş zamanlı yapılan operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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