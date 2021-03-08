Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Firari terör şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
Mardin'de, 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan H.Ö., jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde düzenledikleri yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Ekipler, kimlik kontrolünde H.Ö.'nün, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan H.Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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