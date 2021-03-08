Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kumlu ilçesinde kaza yapan otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kumlu-Reyhanlı kara yolunda Suriye uyruklu Ali El Yusufçi yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı minibüs, Terzihöyük Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif ve Halit El Hamid kaza yerinde hayatını kaybetti, Kalid Aljdoh ve Fayyad Abdulrezzak Alik yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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