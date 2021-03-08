Kumlu-Reyhanlı kara yolunda Suriye uyruklu Ali El Yusufçi yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı minibüs, ​​​​​​​Terzihöyük Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif ve Halit El Hamid kaza yerinde hayatını kaybetti, Kalid Aljdoh ve Fayyad Abdulrezzak Alik yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.