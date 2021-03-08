Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu suda kaybolan Ercan Kala'yı arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Kala'nın cesedi kıyıya 100 metre açıkta ve 6 metre derinlikte bulundu.

Kala'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Alabora olan teknedeki bir kişi yüzerek kıyıya ulaşmıştı

Ercan Kala ve Niyazi Gültaş, balık tutmak için tekneyle Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'ne açılmış, gölün dalgalanmasıyla alabora olan teknedeki Gültaş yüzerek kıyıya ulaşırken, Kala suda kaybolmuştu.

İhbar üzerine gölde çalışma başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi kaybolan Kala'ya ulaşamamış, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verilmişti.