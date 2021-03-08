Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 122 ekip ve 614 personel ile 112 uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 5 bin 400 kişi sorgulanırken aranan 11 kişi yakalandı.

28 kişiye 79 bin 179 lira para cezası

Toplam 3 bin 588 aracın sorgulandığı denetimlerde, 124 araca para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 28 kişiye 79 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.