Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Muğla'da FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde beyanlarda bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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