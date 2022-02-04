Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cinayetten 12 yıldır aranan firari yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Samsun'da, hakkında cinayetten kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari yakalandı.
Asayiş ile Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince 12 yıldır aranan 39 yaşındaki Faruk Yener, İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ulugazi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yakalandı.
Sağlık raporu alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2010 yılında işlenen cinayet nedeniyle aranan Yener’in hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyor.
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