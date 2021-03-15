Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 05:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 15, 2021
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Mentese (Mugla)
Tarih-Saat : 15.03.2021, 04:55:48 TSİ
Enlem : 37.1298 N
Boylam : 28.7463 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/19M54dFXY8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu. Deprem yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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