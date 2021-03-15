Yeni haftada yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Salı günü tüm yurtta yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Çarşamba günü ise Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Yağışların genellikle sağanak, batı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ksimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar kar şeklinde olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yer yer etkili olması bekleniyor. Hava tahmin uzmanları vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da Çarşamba günü haricinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar geceleri 5 ila 7, gündüzleri 10 ila 16 derece olacak.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ankara'da kar bekleniyor

Ankara'da da yeni haftada karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Başkentin kuzey kesimlerinde yağışların kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları geceleri 0 ila 7, gündüzleri 9 ila 13 derece olacak.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İzmir'de sağanak etkili olacak

İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi ve çarşamba günü yağışların kuvvetli geçmesi tahmin ediliyor. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Sıcaklıklar hafta boyunca geceleri 6 ila 12 derece, gündüzleri 15 ila 18 derece olacak.