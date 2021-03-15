Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 781 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 781 kişiye para cezası uygulandı.
Kocaeli'nde salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün, 991 iş yeri ve 15 bin 297 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 84, yasaklı yerde sigara içen 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 682, karantina tedbirlerine uymayan 1, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine idari para cezası kesildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.
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