Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de üç mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde üç mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ayvalık'ın Kırcılar, Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı'nın Kınık Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın 05.00'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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