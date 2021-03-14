Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ayvalık'ın Kırcılar, Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı'nın Kınık Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın 05.00'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.