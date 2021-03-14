Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta okey oynayan 19 kişiye 30 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta bir iş yerinde nargile içen ve okey oynayarak koronavirüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye 30 bin 9 lira ceza kesildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinde nargile içildiği ve okey oynatıldığı ihbarı üzerine bu iş yerinde denetim yaptı.
Denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 19 kişi ile iş yeri sahibine 30 bin 9 lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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