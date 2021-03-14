Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mersin’in Mezitli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada 1 kişi yaralandı.
Mersin’in Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi’nde 33 TR 257 plakalı kamyonet ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kamyonet mahalledeki bir evin bahçe duvarına çarparak dururken, otomobilde bulunan bir kişi ise yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:53
- 23:59
- 00:01
- 23:54
- 00:48
Sıradaki Haber
Başkentte devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz