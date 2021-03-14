Mersin’in Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi’nde 33 TR 257 plakalı kamyonet ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kamyonet mahalledeki bir evin bahçe duvarına çarparak dururken, otomobilde bulunan bir kişi ise yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.