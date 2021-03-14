Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Toktamış Mahallesi eski Adana yolunda Ümit G. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.E. idaresindeki tır çarpıştı.
Kazada sürücü Ümit G, aynı araçtaki Zekiye ve Güney G. ile Hafize A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü A.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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