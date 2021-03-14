Toktamış Mahallesi eski Adana yolunda Ümit G. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.E. idaresindeki tır çarpıştı.

Kazada sürücü Ümit G, aynı araçtaki Zekiye ve Güney G. ile Hafize A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü A.E. gözaltına alındı.